POL-WES: Hamminkeln - Diebstahl einer Rüttelplatte - Zeugensuche

Vennikel (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 4.20 Uhr erhielten Feuerwehr und Polizei Kenntnis von einem Brandgeschehen auf der Lauersforter Straße. Vor Ort stellten die eingesetzten Kräfte einen Zimmerbrand in einer Erdgeschosswohnung fest, der sich in der Folge zu einem Wohnungsbrand ausbreitete. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle ...

mehr