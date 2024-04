Hamminkeln (ots) - In der Zeit von Dienstag, den 16.04.2024, 16 Uhr, bis Mittwoch, den 17.04.2024, 7 Uhr, stahlen bislang unbekannte Täter eine Rüttelplatte von einer Baustelle an der Wertherbrucher Straße. Die entwendete Arbeitsmaschine befand sich unmittelbar an einem dort aufgestellten Baucontainer und ist von der Marke Wacker Neuson. Da eine solche Rüttelplatte von der Größe und vom Gewicht her nicht einfach ...

