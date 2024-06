Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Feuerwehrmann entdeckt Brand im Dachgeschoß

Ulm (ots)

Am Montagmittag, gegen 17.15 Uhr, wurde ein Feuerwehrmann, der privat mit seinem Auto fuhr, auf Rauch aus dem Dachstuhl des Einfamilienhauses aufmerksam. Er alarmierte sofort die Feuerwehr, welche in den Ortsteil Bußmanshausen ausrückte. Er ging dann selber an das Gebäude und klingelte. Der gehbehinderte und an den Rollstuhl angewiesenen Bewohner öffnete und beide verließen unverletzt das Haus. Der 89-Jährige Bewohner kommt vorübergehend in einem Pflegeheim unter. Zur Brandursache ist bisher keine Aussage möglich. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (WE), 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell