Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Schlange im Vorgarten

Düsseldorf (ots)

06.04.2024 12:16 Uhr, Naumburger Straße, Düsseldorf

Eine Schlange sonnte sich im Vorgarten und sorgte zunächst für Besorgnis. Der Experte des Reptiliendienstes der Feuerwehr Düsseldorf konnte jedoch schnell Entwarnung geben.

Die Bewohner eines Hauses in der Naumburger Straße bemerkten das etwa 1 Meter lange Tier. Es lag am Sonntagnachmittag gegen 12.16 Uhr auf einer Hecke im Vorgarten und wärmte sich in der Frühlingssonne auf. Die Bewohner waren sich unsicher, ob es sich um keine heimische Schlange handelte und alarmierte die Feuerwehr. Diese rückte mit einem Kleineinsatzfahrzeug aus und ließ sich von den Bewohnern das Tier zeigen. Zur fachkundigen Beurteilung der Gefährlichkeit wurde ein Experte der Sondereinsatzgruppe Reptiliendienst der Feuerwehr Düsseldorf hinzugezogen. Der Experte ordnete das Tier zu und konnte schnell Entwarnung geben. Er stellte fest, dass es sich um eine für den Menschen ungefährliche Kornnatter handelte. Das Tier wurde eingefangen und einer Reptilienauffangstation zugeführt.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell