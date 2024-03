Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Stichflamme in Küche - Mutter und Kind leicht verletzt, Ersthelfer verhindertet Schlimmeres.

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 26. März 2024, 15:45 Uhr, Torfbruchstraße, Gerresheim

Ein Feuer in einer Küche eines mehrgeschossigen Gebäudes in Düsseldorf-Gerresheim forderte den Einsatz der Feuerwehr am Dienstagnachmittag. Es gab zwei leicht verletzte Personen, ein Handwerker konnten einen Entstehungsbrand löschen. Die Feuerwehr versorgte die verletzten Personen, kontrollierte auf Glutnester und belüftete die betroffene Wohnung.

Um 15:45 wurde der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf ein Brandereignis in einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines mehrgeschossigen Hauses an der Torfbruchstraße gemeldet. Aufgrund der Schilderungen des Meldenden wurden mehrere Feuerwachen, der Führungsdienst der Feuerwehr sowie Kräfte des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle entsandt. In der betroffenen Wohnung war es in der Küche zu einem Brandereignis gekommen. Beim Kochen entstand eine Stichflamme, welche Teile der Küche in Brand steckte. Ein im Haus anwesender Handwerker hatte vor Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte bereits erfolgreich Löschmaßnahmen durchgeführt und verhinderte so Schlimmeres. Durch die Stichflamme und den Rauch wurden ein 12-jähriges Kind und seine Mutter leicht verletzt. Die beiden wurden durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester. Parallel wurde die Wohnung mit Hochleistungslüfter belüftet und der entstandene Rauch so aus der Wohnung gedrängt.

Im Einsatz waren 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf sowie des Rettungsdienstes, die den Einsatz nach gut einer Stunde beenden konnten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

