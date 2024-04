Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Ausgedehnter Zimmerbrand in Wohnung - Feuerwehr verhinderte Übergreifen der Flammen - keine Verletzten Personen

Düsseldorf (ots)

Freitag, 05.April 2024, 12:59 Uhr, Hüttenstraße, Friedrichstadt

Ein ausgedehntes Brandereignis in einer Wohnung in Düsseldorf-Friedrichstadt forderte den Einsatz der Feuerwehr Düsseldorf am Freitagmittag. Der Rettungsdienst untersuchte 7 Bewohner des Mehrfamilienhauses, es gab keine Verletzten.

Um 12:59 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf ein Brandereignis in einer Wohnung im 2. OG auf der Hüttenstraße gemeldet. Aufgrund der örtlichen Nähe zur zuständigen Feuerwache trafen bereits 2 Minuten nach der Alarmierung die alarmierten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle ein.

Umgehend begannen diese mit der Brandbekämpfung und der Kontrolle des Mehrfamilienhauses auf eine Ausbreitung von Feuer und Rauch. Hierbei wurde eine Ausdehnung des Rauchs auf weitere Bereiche sowie die Gefahr einer Brandausbreitung auf ein darüber liegendes Geschoss festgestellt. Der Einsatzleiter vor Ort forderte daraufhin weitere Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle nach. Eine Ausbreitung des Feuers konnte durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte verhindert werden. Das Mehrfamilienhaus wurde komplett auf eine Rauchausbreitung kontrolliert und betroffene Bereiche durch die Feuerwehr belüftet. Bis auf die Brandwohnung bleiben alle Wohnungen bewohnbar.

Insgesamt wurden durch den Rettungsdienst 7 Personen untersucht - es mussten keine Personen in ein Krankenhaus transportiert werden.

Im Einsatz waren 38 Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf sowie des Rettungsdienstes, die den Einsatz nach gut 2 Stunden beenden konnten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell