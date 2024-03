Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Im Rausch verlaufen?

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots)

Am frühen Samstagmorgen begab sich ein 35-Jähriger stark alkoholisiert und unter Drogeneinfluss auf ein Wohngrundstück Am Hopfgarten. Als der Eigentümer den Mann erwischte, den er für einen Einbrecher hielt, gab dieser an, den Schornstein inspizieren zu wollen. Auch seine weiteren Angaben gegenüber der Polizei waren nicht schlüssig. Ein Atemalkoholtest lieferte einen Wert von 1,4 Promille, ein Drogentest war positiv. Der 35-Jährige wurde vom Grundstück verwiesen und Anzeige erstattet. (jk)

