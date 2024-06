Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Am Montag verursachte eine 34-Jährige in Uhingen einen Schaden, zwei Personen wurden verletzt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr in der Albstraße im Stadtteil Sparwiesen. Eine 34-Jährige fuhr mit ihrem Audi von Hattenhofen nach Sparwiesen. Kurz vor dem Ortseingang staute sich der Verkehr. Deshalb hielten mehrere Fahrzeuge vor dem Audi an. Das bemerkte die Fahrerin des Audi wohl zu spät. Sie fuhr einem Ford in das Heck. Den schob es dann auf einen Hyundai einer 28-Jährigen. Bei dem Audi lösten die Airbags aus. Die Hyundai-Fahrerin und die mutmaßliche Unfallverursacherin zogen sich Verletzungen zu. Während sich die 28-Jährige selbst in ärztliche Behandlung begab, brachten Rettungskräfte die 34-Jährige in ein Krankenhaus. Die 48-jährige Fahrerin im Ford blieb unverletzt. Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt 20.000 Euro. Der Audi musste abgeschleppt werden.

++++1066122

