Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 27.06.2024

Sigmaringen (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Zwei Tatverdächtige nach Raub einer Armbanduhr in Untersuchungshaft

Zwei 31 und 25 Jahre alte Tatverdächtige sind in Untersuchungshaft, nachdem diese in der Nacht auf Dienstag auf dem Gelände der Landeserstaufnahmeeinrichtung Sigmaringen einem anderen Bewohner eine Armbanduhr geraubt haben sollen. Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminalkommissariats Sigmaringen soll eine Gruppe um die beiden Tatverdächtigen einen 23-Jährigen zunächst beleidigt haben. Anschließend sollen die beiden Männer ihr Gegenüber mit einem Messer bedroht und nach Wertgegenständen durchsucht haben, bevor sie mit einer Armbanduhr im Wert eines zweistelligen Euro-Betrags flüchteten. Beamte der Ermittlungsgruppe Asyl durchsuchten die Zimmer der Tatverdächtigen und nahmen sowohl den 31-Jährigen als auch den 25-Jährigen fest. Zudem stellten sie Beweismittel sicher. Die beiden marokkanischen und tunesischen Staatsangehörigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen am Mittwochnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen und setzte sie in Vollzug. Die Ermittlungen zu den Tatbeteiligungen und dem genauen Hergang dauern an.

Erster Staatsanwalt Ronny Stengel, Tel. 07471/1805-0

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell