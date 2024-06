Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbrecher unterwegs

In ein Wohnhaus in der Henri-Dunant-Straße haben bislang unbekannte Täter am Mittwoch zwischen 21 Uhr und 21.45 Uhr eingebrochen. Über den Wintergarten sowie eine am Haus eingeschlagene Scheibe gelangten die Täter in das Gebäudeinnere. Dort entwendeten sie zwei E-Scooter sowie ein Smartphone. Ein Scooter konnte wenig später auf dem Verbindungsweg Richtung Sportplatz aufgefunden werden. Die Ermittler des Polizeireviers Ravensburg gehen einem ersten Tatverdacht nach und bitten Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges in dem Bereich wahrgenommen haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Polizei sucht Zeugen zu Auseinandersetzung

Zeugen sucht das Polizeirevier Ravensburg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Kindern am Mittwoch um 12.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Ziegelstraße. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge gerieten mehrere etwa 12-Jährige in Streit, in dessen Verlauf eines der Kinder geschlagen und umgeschubst worden sein soll. Erst als bislang unbekannte Passanten eingriffen, ließen die Raufbolde voneinander ab. Mindestens ein 12-Jähriger wurde bei dem Gerangel leicht verletzt. Die Ermittler bitten Zeugen des Vorfalls sowie die Erwachsenen, die eingegriffen haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Einbruch in Jugendhaus

In ein Jugendhaus in der Liebfrauenstraße hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Dabei beschädigte der Unbekannte eine Glastür im ersten Obergeschoss und entwendete mehrere elektronische Gegenstände im Wert mehrerer hundert Euro. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise.

Kißlegg

Motorradfahrer stürzt nach Unfall - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Leichte Verletzungen hat ein 49 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 6 Uhr auf der L 330 erlitten. Der Biker war zwischen Kißlegg und Rötenbach unterwegs und setzte auf Höhe der Abzweigung nach St. Anna zum Überholen eines Radfahrers an. Dieser scherte in dem Moment aus, um nach links abzubiegen. Der 49-Jährige wich aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern, kam von der Fahrbahn ab und stürzte in der Folge. Der bislang unbekannte Radfahrer fuhr indes weiter. An der Suzuki des 49-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den unbekannten Radler geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07529/97156-0 beim Polizeiposten Vogt zu melden.

Leutkirch

Unfallflucht auf Baumarktparkplatz

Einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro hat am Mittwochmittag ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Zeppelinstraße verursacht. Mutmaßlich prallte der Unbekannte zwischen 12.45 Uhr und 13.50 Uhr beim Ein- oder Ausparken gegen das Heck eines Audi Q5. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, fuhr der Unfallverursacher im Anschluss weg. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Leutkirch

Lkw-Fahrer gerät in Gegenverkehr

Verhältnismäßig glimpflich ist ein Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 11.30 Uhr auf der B 465 zwischen Diepoldshofen und Rimmeldingen ausgegangen. Ein 49 Jahre alter Sattelzug-Lenker geriet eigenen Angaben zufolge aufgrund Sekundenschlafs auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender 31-Jähriger konnte mit seinem Lkw ausweichen und eine Frontalkollision vermeiden. Die beiden Lastwagen kollidierten dennoch miteinander, wobei beide Fahrer leicht verletzt wurden. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde zudem der Skoda einer 55-Jährigen beschädigt, die sich hinter dem 31-Jährigen befand. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 10.000 Euro beziffert. Die Bundesstraße musste während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden. Die Polizei hat gegen den 49-Jährigen Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen.

Bad Wurzach

Unbekannter entwendet Mobiltelefon

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch gegen 19 Uhr im Bereich der Biberacher Straße einer 14-Jährigen das Mobiltelefon entwendet. Der Unbekannte fuhr im Kurpark zwischen Minigolfanlage und Biberacher Straße mit seinem Fahrrad von hinten an die Jugendliche heran und ließ diese stolpern. Das Mädchen stürzte und ließ ihr Smartphone fallen. Der Täter hob dieses auf und radelte in Richtung Stadtmitte weg. Der Unbekannte soll 20 bis 25 Jahre alt sein. Er soll schwarz gekleidet sowie mit einem blau-schwarzen Fahrrad unterwegs gewesen sein. Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt der Polizeiposten Bad Wurzach unter Tel. 07564/2013 entgegen.

