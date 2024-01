POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Dienstag, 09. Januar 2024, gegen 10:00 Uhr, ein Pkw in Hude in Hude in Brand geraten. Eine 63-jährige Frau aus Oldenburg bemerkte während der Fahrt Rauchgeruch und stellte ihren Renault auf einem Parkplatz vor dem Sielwerk in der Gellenerhörne ab. Nach dem Aussteigen sah sie Rauch aus dem Motorraum aufsteigen und verständigte die Feuerwehr. Die ...

mehr