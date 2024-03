Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen-Unterriexingen: Schmuck aus Wohnung gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (02.03.2024) kam es nachmittags in einem Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße in Unterriexingen zu einem Diebstahl aus einer Wohnung. Gegen 14.30 Uhr befanden sich sieben bislang unbekannte Personen unter anderem im Kellergeschoss des Hauses. Sechs davon fungierten vermeintlich als Helfer, nachdem über das Internet der Verkauf eines Schrankes zustande gekommen war und dieser nun im Mehrfamilienhaus abgeholt werden sollte. Da die verkaufende Partei Mühe hatte, auf die Frau und ihre sechs Helfer Acht zu geben, baten sie eine Nachbarin die Personen mit im Auge zu behalten. Mutmaßlich stand die Wohnungstür der Nachbarin kurzzeitig offen, als sie sich in den Keller begab. Nachdem sie zunächst von der unbekannten Frau in ein Gespräch verwickelt worden war, schloss sie die Tür jedoch einige Minuten später. Nachdem Abbau und Abtransport des Schrankes erledigt und die sieben Personen gegangen waren, begab sich die Nachbarin zurück in ihre Wohnung. Erst am Abend stellte sie fest, dass aus ihrem Schlafzimmer Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro fehlten. Vermutlich wurde er von einem der "Helfer" entwendet, während die Wohnungstür offenstand. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen war die Tätergruppe mit einem weißen Mietfahrzeug, einem Mercedes Sprinter mit Hamburger Kennzeichen (HH-), unterwegs, der mit einer gelb-orangenen Werbeaufschrift versehen war. Folgendermaßen wurden die Personen aus der Gruppe beschrieben: Die Frau soll zwischen 50 und 60 Jahren alt und etwa 165 cm groß mit molliger Statur und schulterlangen dunklen Haaren gewesen sein. Ein Mann wurde auf etwa 20 Jahre und 185 bis 190 cm geschätzt. Er wurde als dicklich beschrieben und trug einen weißen Jogginganzug. Zwei weitere Männer dürften zwischen 20 und 30 Jahren alt gewesen sein. Einer hat kurzes blondes Haar und trug eine Baseballmütze sowie eine Brille, während der zweite kurze dunkle Haare hat und einen Bart trug. Außerdem befanden sich drei Männer im Alter zwischen 30 und 40 Jahren unter der Tätergruppe. Zwei davon wurden als schlank und etwa 175 cm groß beschrieben. Einer davon hat eine Glatze, der zweite hat kurzes dunkles Haar. Zum dritten Mann ist bekannt, dass er lockige Haare hat. Weitere Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt der Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07145 9327-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell