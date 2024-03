Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Brände auf einem Schulgelände

Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr Sachsenheim musste zunächst am frühen Sonntagmorgen (03.03.2024) gegen 02:20 Uhr in die Oberriexinger Straße ausrücken, da es dort im Bereich der Schule zu mehreren Bränden gekommen war. Einer oder mehrere bislang noch unbekannte Täter entzündeten den Inhalt von drei Müllcontainern. Kurz nach Beendigung des ersten Löscheinsatzes wurden erneut zwei weitere Brände in der Oberriexinger Straße auf dem Schulgelände gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass zwei weitere Müllcontainer in Brand gesetzt wurden. Die beiden Müllcontainer befanden sich in einem Fahrradunterstand, welcher ebenfalls durch das Feuer beschädigt wurde. Neben der Feuerwehr waren mehrere Polizeistreifen zur Fahndung nach den flüchtigen Tätern im Einsatz. Durch die Brände entstand ein Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen (Tel. 07042/9411200 oder Email: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de).

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell