Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen - Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fußgänger

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, 02.03.2024, ereignete sich in den frühen Abendstunden gegen 18:45 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger in der Straße "Auf Hart" in Markgröningen. Der Fußgänger trat hierbei, vermutlich um die Fahrbahn zu überqueren, unvermittelt auf die Straße und wurde von einem herannahenden Mercedes frontal erfasst. Durch die Kollision wurde der 61-Jährige Mann schwer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Der 59-Jährige Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden von der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg (Tel.: 0711/6869230) übernommen.

