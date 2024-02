Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbrecher stahlen Laptop und einen Uhrenbeweger

Viersen (ots)

Neben einem Laptop und ein Paar Schuhen stahlen Unbekannte bei einem Einbruch auch einen Uhrenbeweger.

Unbekannte drangen am 09.02.2024 zwischen 11:00 und 13:30 Uhr vermutlich durch ein auf Kipp stehendes Fenster in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Gladbacher Straße ein und durchsuchten die gesamte Wohnung. Gesichert stahlen sie neben ein Paar Schuhen auch ein Laptop und einen Uhrenbeweger. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162-377-0 erbeten. /mikö (143)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell