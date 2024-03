Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim - Frontalzusammenstoß in der Bismarckstraße fordert zwei Verletzte

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, 02.03.2024, gegen 15:30 Uhr ereignete sich in der Bismarckstraße in Bönnigheim ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw mit zwei verletzten Personen. Die 18-jährige Fahrerin eines Renault Clio kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes Benz einer 47-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde die 18-jährige Unfallverursacherin schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Mercedes wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 45.000 Euro. Zur Unfallaufnahme wurden zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg eingesetzt, welche von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort unterstützt wurden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden von der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg (Tel.: 0711/6869230) übernommen.

