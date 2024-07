Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 13.07.24 aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Frau wird von Flasche am Kopf getroffen

Am Samstagabend hielt sich eine 50-jährige Frau auf dem Seehasenfest in einem Weinzelt auf. Vom Eingang her wurde eine Flasche geworfen, die sie am Kopf traf. Die Frau zog sich eine Platzwunde an der Stirn zu und musste in einem Klinikum behandelt werden. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Flaschenwerfer dauern an.

Friedrichshafen

Auto angefahren und geflüchtet

Ein geparkter VW Golf wurde am Freitag zwischen 09.30 Uhr und 10:15 Uhr auf einem Parkplatz am Bodenseecenter angefahren. Das Fahrzeug wurde am hinteren, linken Kotflügel beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen (07541/7010) in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Täter bricht in Gaststätte ein und konsumiert dort Getränke.

Mit massiver Körpergewalt drückte am Freitagmorgen ein Mann die verschlossene Kellertüre zu einer Gaststätte in der Hafenstraße auf. Im Keller trank er zunächst eine Cola, als er von einem Mitarbeiter der Gaststätte ertappt wurde. Der Täter verließ die Gaststätte, bevor die Polizei eintraf. Der Schaden an der Türe beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zu der Person dauern an.

