Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Illmensee

Pedelecfahrer prallt mit Pkw zusammen

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 79-jähriger Pedelecfahrer, welchem am Samstag um 10.45 Uhr an der Einmündung L 207a in die K 8247 bei Illmensee Berghalden die Vorfahrt genommen wurde. Nach den bisherigen Ermittlungen des Polizeiposten Pfullendorf befuhr der 86-jährige Pkw-Lenker mit seinem Daimler-Benz die K 8247 von Ruschweiler kommend in Fahrtrichtung Illmensee. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah er den vorfahrtberechtigten Pedeleclenker, welcher die L 207a in Fahrtrichtung Illmensee befuhr. Im Bereich der Einmündung kam es zur Kollision. Dabei erlitt der Pedeleclenker glücklicherweise lediglich eine Hüftprellung, welche in einer Klinik behandelt wurde. Am Pkw sowie am Pedelec entstand jeweils ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Ob der Pedeleclenker ordnungsgemäß auf dem dortigen Radweg fuhr, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Meßkirch

Einbruch in Kindergarten

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch bislang unbekannte Personen ein Einbruch in die größte Kindertagesstätte in Meßkirch verübt und dabei ein nicht unerheblicher Schaden verursacht. Dabei gelangten der oder die Täter in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 07.00 Uhr in die Kindertagesstätte Kindernest in der Stockacher Straße, indem sie mit einem unbekannten Gegenstand ein Loch in eine Fensterscheibe schlugen und im Anschluss vermutlich mittels eines Griffwerkzeugs durch das Loch in der Scheibe den Fenstergriff erreichen und so das Fenster öffnen konnten. Dabei wurde auch der Fensterrahmen beschädigt. Unterschiedliche Räume der Kindertagesstätte wurden betreten, wozu die Täterschaft auch nicht davor zurückschreckte, Türtransponder von den Türen abzuschlagen, um so die entsprechenden Türen öffnen zu können. In den Büroräumlichkeiten wurden Schränke durchwühlt. Zur Spurensicherung wurde aufgrund der Komplexität die zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion hinzugezogen. Die ermittelnden Beamten des Polizeirevier Sigmaringen schätzen den Schaden bisher auf mehrere tausend Euro. Das Stehlgut kann bislang nicht abschließende beurteilt werden. Zumindest wurde durch den oder die Einbrecher jedoch eine Geldkassette aufgebrochen und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich entwendet. Das kaputte Fenster wurde notdürftig durch einen Schreiner verschlossen, um einen weiteren unberechtigten Zutritt zu verhindern. Zeugen zu der Tat oder andere Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter 07571 104-0 zu melden. Die Kindertagesstätte Kindernest bietet auf circa 800 qm Platz für die frühkindliche Erziehung von 8 Gruppen mit insgesamt 170 Kindern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell