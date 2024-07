Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Kleinstunfall hat Konsequenzen

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 74-jähriger Daimler Fahrer nach einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz nach 15 Uhr in der Ulmer Straße rechnen. Der Senior musste an dem Abzweig zur Bleicherstraße an der roten Ampel halten. Sein Wagen rollte ein Stück zurück und beschädigte mit der Anhängekupplung den VW eines dahinterstehenden 62-Jährigen. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife fest, dass der 74-Jährige sich trotz eines Fahrverbots hinters Steuer gesetzt hatte. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Auch den Halter des Daimlers, der die Fahrt zugelassen hat, erwartet eine Strafanzeige.

Ravensburg

Zu schnell unterwegs - Polizei misst Geschwindigkeit

Mit einem Bußgeld von mehreren hundert Euro, einem vierwöchigen Fahrverbot und Punkten in Flensburg muss ein Autofahrer rechnen, der am heutigen Montagvormittag auf der B 33 deutlich zu schnell unterwegs war. Beamte des Polizeireviers Ravensburg überwachten die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 km/h bei Dürnast mittels Laser. Dabei waren neben dem unrühmlichen Spitzenreiter, der mit fast 120 km/h gemessen wurde, weitere vier Fahrzeuglenker deutlich zu schnell unterwegs. Auch sie müssen mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Ravensburg

Radfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 25 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 14.15 Uhr in der Ringgenburgstraße zugezogen. Der 25-Jährige fuhr auf dem Parkplatz einer Gaststätte rechts am Seat eines 35-Jährigen vorbei, der im Begriff war, einzuparken. Dabei touchierte der 35-Jährige den Radfahrer, wodurch dieser stürzte und anschließend im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Sachschaden am Seat wird auf rund 6.000 Euro, der Schaden am Fahrrad auf mehrere hundert Euro beziffert.

Ravensburg

Radfahrer stürzt mit über drei Promille

Einen aufmerksamen Schutzengel hatte offenbar ein 34-Jähriger, als er am frühen Sonntagmorgen in der Straße "Höll" mit seinem Fahrrad stürzte und unverletzt blieb. Eine alarmierte Polizeistreife stellte bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von über drei Promille, weshalb eine Blutentnahme in einer Klinik und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr die Folgen waren. Weiterfahren durfte der 34-Jährige nicht.

Ravensburg

Frau schlägt Polizistin ins Gesicht

Zwei Männer im Alter von 24 Jahren und eine 22-jährige Frau mussten Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Sonntagmorgen kurz nach 3 Uhr in Gewahrsam nehmen. Die Beamten wurden alarmiert, weil einer der 24-Jährigen Verkehrsteilnehmer beleidigte. Als die Polizisten eintrafen, wurden sie von dem Mann sofort ebenfalls aufs Übelste beleidigt. Sein Komplize warf bei der Personalienfeststellung auch mit Beleidigungen um sich und sollte schließlich von den Beamten aufgrund seiner Aggressivität in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte sich der 24-Jährige erheblich. Die 22-Jährige griff die Beamten währenddessen ebenfalls an und schlug unter anderem einer Polizistin ins Gesicht. Alle drei teils erheblich alkoholisierten Tatverdächtigen wurden von den Beamten in Gewahrsam genommen und mussten die restliche Nacht in Arrestzellen auf dem Polizeirevier verbringen. Das Trio muss nun mit Strafanzeigen wegen Beleidigung, Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen. Darüber hinaus wird auf die drei Personen auch die Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung zukommen.

Wangen

Fast 500 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs

Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg haben am Sonntagvormittag innerhalb von nur vier Stunden fast 500 Geschwindigkeitsverstöße gemessen. Auf Höhe des Tunnels Herfatz, wo eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 km/h gilt, überwachten die Polizisten mittels eines Anhängers die Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Lindau. Auf die Raser kommt ein Verwarn- oder Bußgeld zu. Insgesamt 11 Fahrzeuglenker müssen zusätzlich mit einem Fahrverbot und Punkten im Verkehrssünderregister rechnen. Der unrühmliche Spitzenreiter war mit über 150 km/h unterwegs.

Argenbühl

Unfall - Polizei sucht Zeugen

Bei einem Verkehrsunfall auf der K 8025 bei Rehmen ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Gegen 16.40 Uhr verringerte ein 77 Jahre alter Opel-Fahrer eigenen Angaben zufolge bergab seine Geschwindigkeit. Der nachfolgende 38-jährige Suzuki-Lenker gab seinerseits an, dass der Senior stark abbremste und er ausweichen musste, um nicht auf den Opel aufzufahren. Dabei streifte er den Opel hinten links und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den 38-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Opel wird auf rund 2.000 Euro beziffert, der Schaden an der Suzuki beträgt rund 3.000 Euro. Aufgrund der unterschiedlichen Schilderungen des Unfallhergangs sucht das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 Zeugen der Kollision.

Wolfegg

Scheiben beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag jeweils eine Fensterscheibe einer Bäckerei und eines Discounters in der Alttanner Straße mutmaßlich mit einem Stein beschädigt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, mögen sich bitte unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen melden.

Leutkirch

Unbekannter steigt in Hotel ein

In ein Hotel in der Lindenstraße hat ein bislang unbekannter Täter am Sonntagabend eingebrochen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge gelangte der Unbekannte über eine gewaltsam aufgebrochene Tür in den Schankraum und suchte dort offenbar nach Bargeld. Der Betreiber wurde gegen 22.30 Uhr auf den Schein einer Taschenlampe aufmerksam, schloss den Raum ab und verständigte die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten flüchtete der Täter mit einem geringen Bargeldbetrag über ein Fenster aus dem Schankraum. Trotz einer sofortigen Fahndung konnten die Polizisten den Unbekannten nicht mehr antreffen. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Leutkirch

Unbekannter beschädigt Pkw

Zeugen sucht die Polizei, nachdem am Sonntag ein dunkelgrauer VW Arteon zwischen 14.15 Uhr und 15 Uhr im Bereich des Bahnhofs von einem Unbekannten beschädigt wurde. Der Täter beschädigte den Wagen mit einem bislang unbekannten Gegenstand am Übergang der hinteren Tür zum Dach. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen des Vorfalls mögen sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch melden.

