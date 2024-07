Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Einbrecher haben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Klufterner Straße in Efrizweiler verschafft. Die Unbekannten drangen über ein offenbar gekipptes Fenster im Erdgeschoss in das Haus ein, durchwühlten Schubladen und Schränke und stahlen den bisherigen Erkenntnissen zufolge Schmuck. Der Polizeiposten Immenstaad hat die Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen, die insbesondere zwischen 20.45 Uhr und 1 Uhr im Bereich der Straße "Am Wiesengraben" und in der Klufterner Straße Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07545/1700 zu melden.

Friedrichshafen

Einbrecher stehlen Bargeld

Nach dem sich Unbekannte zwischen Montagabend und Sonntagfrüh gewaltsam Zutritt zu einer Privatwohnung in der Breslauer Straße in Waggershausen verschafft haben, ermittelt die Polizei. Die Einbrecher verschafften sich über ein gekipptes Fenster Zutritt zur Wohnung und stahlen mehrere tausend Euro Bargeld. Personen, die zwischen 18 Uhr und 1.45 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Aggressiver Mann in Gewahrsam

Mit mehreren Strafanzeigen muss ein 35-jähriger Mann rechnen, der am Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr in der Friedrichstraße negativ in Erscheinung getreten ist. Den Einsatzkräften der Polizei fiel der Mann auf, als er einen E-Scooter nach einer unbekannten Person warf. Gegenüber den Beamten verhielt er sich vollkommen unkooperativ und hochaggressiv. Er drohte den Polizisten und betitelte sie mit beleidigenden Äußerungen, woraufhin er zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen wurde. Gegen die Maßnahmen der Einsatzkräfte setzte sich der 35-Jährige mit aller Kraft zur Wehr und musste die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei verbringen. Der im angrenzenden Ausland wohnhafte Mann musste eine Sicherheitsleistung im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich hinterlegen.

Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Zeugen

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstag gegen 14.45 Uhr im Bereich der Zufahrt zum Parkhaus "Altstadt" in der Eckener Straße ereignet hat, bittet die Polizei um Hinweise. Ein unbekannter Fahrer eines dunklen sportlichen Pkw mit FN-Zulassung kollidierte mit einem im Rückstau stehenden Hyundai und setzte seine Fahrt in Richtung Montfortstraße fort, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Zweiradfahrer beschädigt Rettungswagen

Nachdem ein unbekannter Fahrer eines motorisierten Zweirades in der Nacht auf Sonntag einen in der Karlstraße stehenden Rettungswagen touchiert und im Anschluss das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler zufolge fuhr der Verursacher kurz vor oder kurz nach Mitternacht am geparkten Einsatzfahrzeug vorbei und streifte den Wagen hinten links mutmaßlich mit dem Lenker. Im Anschluss setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einem Schnellrestaurant in der Ehlersstraße am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr ermittelt die Polizei. Beim Eintreffen der Polizisten hatten die Angreifer bereits das Weite gesucht. Einer der Verdächtigen kam während der Anzeigenaufnahme zurück, versuchte trotz Anwesenheit der Beamten auf ein jugendliches Gegenüber loszugehen und warf mit beleidigenden Äußerungen um sich. Die Hintergründe und der Ablauf der Auseinandersetzung sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Friedrichshafen geführt werden.

Friedrichshafen

Passanten stellen mutmaßlichen Fahrraddieb

Weil er am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr offenbar in auffälliger Art und Weise versucht hat, ein Fahrrad zu stehlen, ermittelt die Polizei gegen einen 32-Jährigen. Zeugen waren aufmerksam geworden, als der Mann das verschlossenen schwarze Fahrrad der Marke "VANIDA" durch die Karlstraße zog. Als er auf Höhe des Rathauses ein Verkehrsschild aus der Verankerung zog und mit diesem auf das Schloss einschlug, sprachen die Zeugen den Mann an. Dieser setzte seinen Weg in Richtung Pavillon fort und konnte schließlich von einer verständigten Polizeistreife angetroffen werden. Die Ermittlungen zum Eigentümer des Zweirades dauern aktuell noch an. Die Beamten erteilten dem mit 0,7 Promille alkoholisierten 32-Jährigen einen Platzverweis und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Fahrraddiebstahls ein.

Friedrichshafen

Mit weit über drei Promille mit Polizei angelegt

Weil sie sich am Sonntagabend im Bereich der Eckener Straße mit weit über drei Promille mit der Polizei angelegt hat, muss eine 30-Jährige mit Strafanzeigen rechnen. Die alkoholisierte Frau war mehreren Platzverweisen nicht nachgekommen, wehrte sich gegen die folgende Gewahrsamnahme und trat dabei in Richtung der Einsatzkräfte. In der Folge beleidigte sie die Beamten fortlaufend. Vorangegangen war eine handfeste Auseinandersetzung im Bereich der Seehasenfest-Fahrgeschäfte, bei der ein Bekannter der 30-Jährigen beteiligt war.

Kressbronn

Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Nach einem gefährlichen Überholmanöver am Sonntag gegen 20.50 Uhr auf der B 31 Höhe Kressbronn-Linderhof ermittelt die Polizei Friedrichshafen und sucht Zeugen. Ein 19 Jahre alter Audi-Lenker soll in Fahrtrichtung Friedrichshafen im Überholverbot zu dem riskanten Manöver angesetzt und mehrere Verkehrsteilnehmer dabei gefährdet haben. Ein Entgegenkommender bislang unbekannter Fahrer einer Mercedes G-Klasse musste stark abbremsen und ins Bankett ausweichen, um eine frontale Kollision zu verhindern. Auch der Überholte bremste stark ab und wich aus, um dem 19-Jährigen das rechtzeitige Einscheren zu ermöglichen. Die verständigten Polizisten trafen den verantwortlichen Audi-Fahrer später an der Halteranschrift an und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Fahrer der G-Klasse, oder weitere Verkehrsteilnehmer, die auf die riskante Fahrweise des dunkelblauen Audis aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.

Meckenbeuren

Unbekannte werfen Scheibe ein - Zeugen gesucht

An der Sporthalle des Bildungszentrums am Theodor-Heuss-Platz haben unbekannte Randalierer vermutlich zwischen Freitag- und Samstagabend eine Scheibe mit Steinen eingeworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt in dieser Sache und nimmt sachdienliche Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Autoscheibe beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Vandale hat am Sonntag die Windschutzscheibe eines in der Wilhelmstraße geparkten Autos offenbar mutwillig beschädigt. Dadurch entstanden mehrere Einschläge in der Scheibe, der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Personen, die insbesondere zwischen 13 Uhr und 17.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu Tat und Täter machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Überlingen

Tankstellenmitarbeiter beleidigt und bedroht

Ein Unbekannter hat am Montagmorgen kurz nach 4 Uhr einen Mitarbeiter einer Tankstelle in der Lippertsreuter Straße bedroht und beleidigt. Der hochaggressive Mann hielt sich mit einer Personengruppe auf dem Tankstellengelände auf, sprach lautstarke Beleidigungen sowie drohende Worte aus und spuckte mehrfach gegen die Scheibe des Nachtschalters. Der flüchtende Tatverdächtige konnte im Rahmen einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell