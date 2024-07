Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.07.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Unter Drogeneinfluss in den Gegenverkehr geraten

Knapp 30.000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Person sind die Folgen eines Unfalls am Montagnachmittag in Heilbronn. Gegen 15.20 Uhr war ein 39-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Neckartalstraße von Neckargartach kommend in Richtung Böckingen unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 35 geriet der Mann mit seinem Auto, vermutlich aufgrund seiner Betäubungsmittelbeeinflussung, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Anhänger eines dort fahrenden Opel. Durch die Wucht des Aufpralls wurden Trümmerteile auf die Motorhaube und Windschutzscheibe eines Audis geschleudert, welcher hierdurch ebenfalls beschädigt wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Drogenbeeinflussung des 39-Jährigen fest, weshalb ein Schnelltest durchgeführt wurde. Dieser reagierte positiv auf Kokain. Daher wurden im Krankenhaus nicht nur die leichten Verletzungen des Mannes behandelt, sondern auch eine Blutprobe entnommen. Sein Mercedes sowie der Anhänger des Opels waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Mercedes-Fahrer musste seinen Führerschein abgeben.

Heilbronn: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Nachdem mehrere Personen am Montagabend in Heilbronn auf einen 19-Jährigen einschlugen, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 23.05 Uhr sollen circa 10 männliche Personen an der Kreuzung Theresienstraße/Karlsruher Straße auf den jungen Mann losgegangen und diesen durch Schläge verletzt haben. Erst nachdem bisher unbekannte Zeugen einschritten, ließ die Gruppe von dem zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Boden liegenden Mann ab und flüchtete über die Karlsruher Straße in Richtung Innenstadt. Der Angegriffene musste im Krankenhaus behandelt werden. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder den unbekannten Männern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Donnerstagnachmittag in Heilbronn und flüchtete anschließend. Gegen 15.30 Uhr parkte ein 56-Jähriger seinen BMW auf dem Parkplatz eines Lebensmittelladens in der Schaeuffelenstraße. Als er eine halbe Stunde später zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden am Heck seines Pkws fest. Vermutlich versuchte ein unbekannter Fahrzeuglenker rückwärts neben dem BMW einzuparken und touchierte diesen dabei. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

L1105/Leingarten: Mit mehr als einem Promille von der Fahrbahn abgekommen

Mit über einem Promille Alkohol im Blut, kam am Montagabend eine 32-Jährige bei Leingarten mit ihrem Auto von der Fahrban ab und verursachte Sachschaden. Kurz vor 21 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Mercedes von Nordheim in Richtung Leingarten, als sie, vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung, zunächst mit ihrem Fahrzeug nach rechts ins Bankett geriet. Anschließend übersteuerte die Frau die A-Klasse, geriet auf die Gegenfahrbahn und kam links von der Fahrbahn ab. Hier überfuhr sie eine Warnbarke und eine Nissenleuchte einer Baustelle, bevor der Mercedes zum Stehen kam. Der entstandene Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkoholbeeinflussung bei der Frau fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,06 Promille. Daher musste die 32-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Bad Friedrichshall-Jagstfeld: Motorradfahrer gefährlich schnell unterwegs - Zeugen gesucht

Nachdem ein Motorradfahrer am Montagabend bei Bad Friedrichshall viel zu schnell unterwegs war, sucht die Polizei Zeugen. Der 23-Jährige fuhr gegen 22 Uhr auf der Bundesstraße 27 zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit an einer Streifenbesatzung vorbei, welche gerade in einer Parkbucht eine Verkehrskontrolle durchführte. Nachdem er die Beamten passiert hatte, beschleunigte der junge Mann seine Honda stark und überholte, trotz Gegenverkehr, mehrere Fahrzeuge. Kurz darauf verlangsamte er seine Maschine bis er an einer Radaranlage vorbeigefahren war um anschließend den Gashahn wieder aufzudrehen und auch im Kreuzungsbereich der B27 mit der L1096 mehrere Pkws zu überholen. Kurz nach der Kreuzung bemerkte der 23-Jährige vermutlich den ihm folgenden Streifenwagen und verlangsamte seine Fahrt, so dass er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte. Nun sucht die Polizei Zeugen für die rücksichtslose Fahrweise des Honda-Fahrers. Wer wurde durch die Fahrmanöver gefährdet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Diebstahlsversuch am Marktplatz gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein 29-Jähriger am Montagvormittag auf dem Heilbronner Marktplatz einem Mann Bargeld aus der Hand gerissen haben soll. Gegen 11.10 Uhr hob ein 22-Jähriger am Geldautomaten einer Bank am Marktplatz Bargeld ab. Im Anschluss zählte er noch vor Ort, auf Höhe der S-Bahnhaltestelle Marktplatz, das Geld. Hier soll der 29 Jahre alte Tatverdächtige ihm im Vorbeirennen die Scheine aus der Hand gerissen haben. Der Bestohlene nahm anschließend zu Fuß die Verfolgung auf, verständigte währenddessen die am Marktplatz eingesetzte Streife des Polizeiposten Innenstadt und konnte gemeinsam mit den Beamten den Flüchtigen im Bereich der Klarastraße einholen. Das entwendete Bargeld konnte bei dem 29-Jährigen aufgefunden und an den 22-Jährigen zurückgegeben werden. Zur Klärung der genauen Tatumstände sucht die Polizei nun Zeugen des Geschehens vor dem Geldinstitut am Marktplatz. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 7479310 an den Polizeiposten Heilbronn Innenstadt.

