POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.07.2024

Heilbronn (ots)

Am vergangenen Donnerstag, den 4. Juli 2024, wurde ein 22-jähriger Mann während einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Wohnung in Heilbronn-Klingenberg lebensgefährlich verletzt. Die Einsatzkräfte wurden gegen 20.23 Uhr zu einer Schlägerei in einer Wohnung in der Theodor-Heuss-Straße gerufen. Dort fanden sie den jungen Mann, der eine lebensbedrohliche Stichverletzung aufwies, vor. Sein mutmaßlicher Kontrahent, ein 26-Jähriger, befand sich beim Eintreffen der Polizei bereits nicht mehr in der Wohnung. Er konnte am Freitagmittag im Bereich Neckarsulm vorläufig festgenommen werden.

Der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn wegen des bestehenden Verdachts des versuchten Totschlags beantragte Haftbefehl wurde am Samstag, den 6. Juli 2024, durch einen Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand der aktuell andauernden Ermittlungen. Der 22-Jährige ist zwischenzeitlich außer Lebensgefahr.

