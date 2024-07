Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.07.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Böckingen: Sechs Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Fahrzeuge in Böckingen. Gegen 8 Uhr am Samstagmorgen stellte ein Zeuge die Schäden an den in der Zabergäustraße und der Hechtstraße geparkten Autos fest. An allen wurden die Außenspiegel abgetreten. Wer hat am Wochenende verdächtige Wahrnehmungen rund um die beiden Straßen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Heilbronn: Korso trotz Niederlage

Nach dem Ausscheiden der türkischen Nationalmannschaft im Viertelfinale der Europameisterschaft bildete sich nach dem Spiel trotzdem ein Autokorso in der Innenstadt. Gegen 23.15 Uhr konnten circa 150 Fahrzeuge im Bereich Weinsberger Straße/Mannheimer Straße/Allee gezählt werden. Nachdem das Personenaufkommen auf der Allee stetig anstieg, wurde die Straße zum Schutz der Fußgänger gegen 23.35 Uhr für den Verkehr gesperrt. Im Rahmen des Korsos stellten die eingesetzten Kräfte fest, dass sich der Parkplatz eines Elektromarktes in der Edisonstraße mit Fahrzeugen füllte. Daher wurde die Zufahrt zu diesem unterbunden. Gegen 0.15 Uhr wurden die Teilnehmer auf das Ende des Korsos hingewiesen, woraufhin ein schneller Abfluss der am Korso beteiligten Autos stattfand und die Sperrung der Korsostrecke gegen 0.45 Uhr aufgehoben werden konnte. Im Rahmen der Maßnahmen rund um den Autokorso kontrollierten Beamte gegen 23 Uhr in der Lohtorstraße zwei Frauen, welche zuvor Pyrotechnik gezündet hatten. Während der Kontrolle kam es zu einem tätlichen Angriff gegen die Einsatzkräfte, weshalb zwei Männer in Gewahrsam genommen wurden. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurden beide wieder auf freien Fuß entlassen.

Brackenheim: Fahrradfahrer nach Sturz lebensgefährlich verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein Fahrradfahrer am Sonntagnachmittag bei einem Sturz in Brackenheim zu. Der 44-Jährige befuhr mit seinem Pedelec gegen 15.30 Uhr den Radweg von Brackenheim in Richtung Meimsheim, als er aus bisher unbekannter Ursache stürzte. Nach dem Sturz war der Mann, welcher keinen Schutzhelm trug, nicht ansprechbar und musste durch Rettungskräfte reanimiert und in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Heilbronn: Unter Drogeneinfluss von der Fahrbahn abgekommen

Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursachte ein 24-Jähriger bei einem Unfall am Sonntagmorgen in Heilbronn. Der junge Mann war gegen 10.40 Uhr mit seinem Mercedes in der Ludwigsburger Straße von Böckingen in Richtung Klingenberg unterwegs, als er, vermutlich aufgrund der Einnahme von Betäubungsmitteln, gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Anhänger fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Anhänger auf einen ebenfalls geparkten Lkw aufgeschoben, welcher anschließend auf einen davor abgestellten Pkw geschoben wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem Mercedes-Fahrer fest, weshalb ein Drogenschnelltest durchgeführt wurde. Dieser zeigte ein positives Ergebnis für THC, Amphetamin und Methamphetamin. Daher musste der 24-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Er muss nun mit einer Anzeige und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Eppingen: Polizei sucht schwarzen SUV nach Straßenverkehrsgefährdung

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem der Fahrer eines schwarzen SUVs mit Heilbronner Kennzeichen, vermutlich ein Daimler-Benz, am Sonntagvormittag bei Eppingen andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Gegen 11.50 Uhr befuhr der SUV die Landesstraße 552 zwischen Eppingen und Elsenz. Hier überholte der Fahrer in einer Linkskurve grob verkehrswidrig und rücksichtslos eine 76-Jährige in ihrem Dacia. Durch den Überholvorgang musste ein bisher unbekannter Fahrer eines entgegenkommenden, weißen Fahrzeugs stark abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Auch die Dacia-Fahrerin musste ihr Auto stark abbremsen und nach rechts ausweichen. Der schwarze Pkw fuhr ohne anzuhalten weiter und bog im Anschluss nach rechts in Richtung Adelshofen ab. Gesucht werden nun Zeugen, denen der Verkehrsrowdy an diesem Tag ebenfalls aufgefallen ist oder die durch dessen Fahrweise gefährdet wurden. Insbesondere wird der Fahrer des entgegenkommenden weißen Fahrzeugs gesucht. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Bad Rappenau: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in Bad Rappenau am frühen Samstagmorgen sucht die Polizei Zeugen des Geschehens. Gegen 4.15 Uhr waren drei 22, 23 und 24 Jahre alte Männer zu Fuß in der Raiffeisenstraße unterwegs, als sie auf Höhe der Hausnummer 47 von fünf bisher unbekannten Männern aus einem VW Golf heraus angepöbelt wurden. Kurz darauf sollen die Männer aus dem Fahrzeug ausgestiegen und auf die drei Fußgänger losgegangen sein. Danach stiegen die Unbekannten in ihr Fahrzeug und fuhren zunächst davon. Kurz darauf soll der Golf allerdings zurückgekommen sein und den 24-Jährigen angefahren haben. Hierbei verletzte sich dieser leicht. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den Insassen im Golf machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Bad Rappenau-Obergimpern: Starkstromkabel gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der vergangenen Woche Starkstromkabel von einem Firmengelände in Obergimpern. Zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 3.30 Uhr, begaben sich die Täter auf das freizugängliche Gelände in der Straße "Zementwerk", montierten eine Überwachungskamera ab und nahmen mehr als 40 Starkstromkabel mit. Der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07264 95900 an den Polizeiposten Bad Rappenau.

Heilbronn: Mit über 1,6 Promille im Blut Unfall verursacht

Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursachte ein betrunkener Autofahrer am Freitagabend in Heilbronn. Der 47-Jährige war gegen 22.30 Uhr mit seinem Audi A4 auf der Stuttgarter Brücke unterwegs. Beim Wechsel von der rechten auf die linke Fahrspur streifte er mit seinem Fahrzeug zunächst den vorausfahrenden Mercedes eines 19-Jährigen. Im Anschluss fuhr er auf der linken Spur mit seinem Audi auf den verkehrsbedingt haltenden BMW eines 23-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW auf den davorstehenden Ford Transit eines 44-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Unfall zogen sich der BMW-Fahrer und seine 20-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkoholbeeinflussung des 47-Jährigen fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser den Wert von über 1,6 Promille anzeigte, musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Leingarten: Kind bei Unfall verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein Kind am Samstagabend bei einem Unfall in Leingarten zu. Gegen 17.35 Uhr war ein 69-Jähriger mit seinem VW Tiguan in der Heuchelbergstraße unterwegs. Nach einem Biergarten bog der Mann nach rechts in eine Seitenstraße ab, welche zum Parkplatz der "Heuchelberger Warte" führt. Kurz nach der Einmündung lief ein 9-Jähriger vom Gelände des Biergartens, durch eine Schneise im Gebüsch, auf die Fahrbahn. Der VW-Fahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein, konnte den Zusammenstoß mit dem Jungen aber nicht mehr vermeiden. Bei dem Aufprall zog sich der 9-Jährige schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Ilsfeld: Verlorenes Kennzeichen führt zu alkoholisiertem Unfallverursacher

Weil er an der Unfallstelle in Ilsfeld das Kennzeichen seines Fahrzeugs verlor, konnte ein Unfallverursacher am Sonntagabend schnell ermittelt werden. Gegen 18.20 Uhr wurden der Polizei auf der Kreisstraße 2086 im ersten Kreisverkehr vom Industriegebiet Ilsfeld kommend in Richtung Untergruppenbach mehrere umgefahrene Verkehrszeichen gemeldet. Vor Ort konnte im Anschluss das vorderer Kennzeichen des Unfallverursachers aufgefunden werden. Dieser hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Dank des Kennzeichens konnte der Halter des Fahrzeugs schnell ermittelt werden. An der Anschrift des 66-Jährigen stellten die Beamten einen unfallbeschädigten Dacia Duster fest. Da vom Halter und mutmaßlichen Fahrer des Dacia ein starker Alkoholgeruch ausging, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Daher musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Die Höhe des verursachten Schadens kann noch nicht beziffert werden.

Ilsfeld: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Freitagmorgen in Ilsfeld und flüchtete anschließend. Gegen 8.30 Uhr hatte eine 45-Jährige ihren Toyota Land Cruiser in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in der Robert-Mayer-Straße auf einem Mutter-Kind-Parkplatz in der Nähe des Eingangs abgestellt. Als sie gegen 9 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der hinteren, linken Seite ihres Toyotas fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei der Begutachtung des Schadens konnten blaue Lackantragungen gesichert werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Löwenstein: Unfall verursacht und abgehauen - Wer hat etwas gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Freitagnachmittag in Löwenstein und flüchtete anschließend. Zwischen 14.45 Uhr und 16.55 Uhr blieb der Unbekannte mit seinem Auto an einem auf dem Parkplatz des Klinikums Löwenstein geparkten Fiat 500 hängen und beschädigte diesen. Da zahllose Fenster von Patientenzimmern in Richtung der Unfallörtlichkeit gerichtet sind, hofft die Polizei nun auf Zeugen des Unfalls. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

