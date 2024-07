Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.07.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Limbach: Aggressiver Autofahrer kommt von Straße ab

Völlig unverständlich war das Verhalten eines 32-jährigen Autofahrers, der am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße 524 unterwegs war. Gegen 15.35 Uhr, fuhr der Mann zusammen mit seiner Ehefrau und seinen zwei Kindern in seinem VW Sharan von Oberdielbach in Richtung Scheidental. Nachdem er von einer VW Golf-Fahrerin überholt wurde, fühlte er sich wohl provoziert und signalisierte dies zunächst mit dem Betätigen der Lichthupe. Im weiteren Verlauf gab er Gas und überholte den Golf im Bereich eines Überholverbots. Danach bremste der 32-Jährige die 30-Jährige aus, sodass diese wiederum zum Überholen ansetzte. Während dieses Überholvorgangs soll der Mann mit seinem Fahrzeug nach links gezogen und so den Golf gerammt haben. Nach dem Zusammenstoß kam der Sharan nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Maschendrahtzaun und kam schließlich circa 150 Meter später in einem Feld zum Stehen. Die Ehefrau wurde hierdurch leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kinder und die Fahrzeuginsassen des Golfs blieben glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Der 32-Jährige muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

L523/Mudau: Mit 180 km/h bei erlaubten 70 km/h unterwegs

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit war am Sonntagabend ein 23-Jähriger mit seinem Toyota auf der Landesstraße 523 unterwegs. Beamte der Verkehrspolizei Tauberbischofsheim konnten mit ihrem Videomessfahrzeug auf der Strecke zwischen Buchen und Mudau zunächst eine Geschwindigkeit von bis zu 170 km/h bei erlaubten 100 km/h feststellen. Kurze Zeit später fuhr der junge Mann sogar mit bis zu 180 km/h bei erlaubten 70 km/h kurz vor Langenelz. Der Mann muss nun mit einem hohen Bußgeld und einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen.

