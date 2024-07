Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 06.07.2024 MIT EINEM BERICHT AUS DEM NECKAR-ODENWALD-KREIS

Heilbronn (ots)

Zwingenberg: Rettungshubschrauber im Einsatz Schwere Verletzungen zog sich am Samstagmittag gegen 12:00 Uhr ein 54-jähriger Fahrer eines Rennrades zu, so dass dieser mittels Rettungshubschrauber in die Uniklinik Heidelberg geflogen werden musste. Der 54-Jährige fuhr mit seinem Rennrad auf der B 37 von Neckargerach kommend nach Zwingenberg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Radfahrer alleine beteiligt zu Fall. Die B 37 musste wegen des Einsatzes eines Rettungshubschraubers in beide Fahrtrichtungen für 30 Minuten vollständig gesperrt werden. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

