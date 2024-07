Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.07.2024 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Beilstein: Mehrere Spielautomaten nach Gaststättenkontrolle beschlagnahmt

Am Donnerstag, 4. Juli 2024, wurden in einer ehemaligen Gaststätte in Beilstein nicht nur ein nicht genehmigter Gaststättenbetrieb geschlossen, sondern auch zwei Spielautomaten beschlagnahmt. Gegen 22.50 Uhr kontrollierten Beamte des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Heilbronn und des Polizeipostens Ilsfeld, gemeinsam mit Mitarbeitern der Stadt Beilstein die Räumlichkeiten in der Hauptstraße. Hierbei stellten sie fest, dass dort, ohne entsprechende Genehmigungen, ein Ausschank stattfand. Außerdem befanden sich zwei betriebsbereite Geldspielgeräte vor Ort. Auch für deren Betrieb fehlte dem 28-jährigen Besitzer der ehemaligen Gaststätte eine Genehmigung. Die beiden Automaten wurden gemeinsam mit weiteren beweiserheblichen Gegenständen beschlagnahmt. Der Besitzer muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Heilbronn-Horkheim: Lithiumakkus Ursache für Fahrzeugbrand

Vermutlich weil ein Lithiumakku in Brand geriet brannte am Freitagvormittag in Horkheim ein Sprinter komplett aus. Kurz vor 11 Uhr wurde das mit Lithiumakkus beladene, brennende Fahrzeug in der Unteren Kanalstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Mercedes bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr, welche mit starken Kräften vor Ort war, unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

