POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.07.2024 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.07.2024

Pfaffenhofen-Weiler: Rollerfahrer nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte ein bisher unbekannter, jugendlicher Rollerfahrer am Donnerstagmittag in Weiler und flüchtete anschließend. Gegen 13.10 Uhr fuhr der Jugendliche mit seinem Zweirad auf der Landesstraße 1103 von Pfaffenhofen in Richtung Weiler. Auf Höhe der Backhausgasse hielt der vor dem Rollerlenker fahrende Linienbus an der dortigen Haltestelle an. Vermutlich aus Unachtsamkeit, nahm dies der Unbekannte zu spät wahr und fuhr auf den Bus auf. Hierbei blieb das Vorderrad seines Fahrzeugs unter dem Heck des Linienbusses stecken. Nach dem Zusammenstoß, bei welchem der Jugendliche Verletzungen im Gesicht erlitt, zog er sein Kraftrad unter dem Bus hervor, setzte sich darauf und schob es mit den Füßen in Richtung Feldwege/Zaberfeld. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: - Circa 16 bis 17 Jahre alt - Schwarze, gekräuselte Haare - Dunkel gekleidet Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Jugendlichen machen, welcher seinen komplett beschädigten, dunklen Roller durch Zaberfeld schob? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

L 1110/Eppingen: Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Nachdem ein 37-Jähriger am Sonntagnachmittag bei Eppingen mit 3,6 Promille im Blut am Straßenverkehr teilnahm, sucht die Polizei Verkehrsteilnehmer, welche durch dessen Fahrverhalten geschädigt oder gefährdet wurden. Der Mann war gegen 15.15 Uhr mit seinem Pkw auf der Landesstraße 1110 von Kleingartach kommend in Richtung Eppingen unterwegs. Hierbei soll er mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Auf Höhe der letzten Kurve, beim Ende des Waldes, kamen ihm mehrere Motorradfahrer entgegen, welche einen Zusammenstoß nur durch Ausweichen verhindern konnten. Nachdem Zeugen die Polizei informierten, konnte der Mann gestoppt und kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 3,6 Promille, weshalb er die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben musste. Außerdem stellte sich heraus, dass der 37-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Zur Verifizierung der Ereignisse sucht die Polizei Eppingen nun die durch den 37 Jahre alten Mann gefährdeten Motorradfahrer. Diese und mögliche weitere Zeugen oder Geschädigte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

