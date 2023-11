Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 12.11.2023

Goslar (ots)

- Clausthal-Zellerfeld

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Clausthal-Zellerfeld zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der eine der Personen schwere Verletzungen erlitt.

Gegen 1 Uhr gerieten die 44- und 42-jährigen Männer aus Clausthal-Zellerfeld in einer Wohnung in der Rollstraße in Streit, in dessen Verlauf der 42-jährige Clausthaler auf seinen Kontrahenten einschlug und diesem Verletzungen zufügte. Das Opfer wurde dem Klinikum in Goslar zugeführt.

Zur Klärung der genauen Tatumstände hat die Polizei Goslar eine Ermittlungsgruppe gebildet. Die weiteren Maßnahmen erfolgen in enger Abstimmung mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Braunschweig.

Alle über diese Pressemitteilung hinausgehenden Anfragen sind an die Staatsanwaltschaft Braunschweig zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell