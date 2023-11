POL-GS: Pressemeldung PK Bad Harzburg vom 12.11.2023

Polizeiinspektion Goslar

Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 12.11.2023

Zeugen nach Unfallflucht in Harlingerode ? Am Sonnabend, den 11.11.2023, kam es zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Harlingerode. Ein(e) bisher unbekannte(r) Fahrzeugführer(in) verursachte dort einen Sachschaden an einem geparkten, grauen VW Passat. Der Schaden ist der Zeit von 11.15 Uhr bis 11.50 Uhr entstanden. Die verantwortliche Person entfernte sich anschließend unerkannt vom Unfallort. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Bearbeit von Conrad, PHK

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/911 110. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung.

