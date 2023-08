Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Polizeirevier Stockach zeigt mit dem Ordnungsamt und dem Zoll Präsenz in Gaststätten und Spielhallen (18.08.2023)

Stockach (ots)

Am Wochenende haben Beamte des Polizeireviers Stockach in Kooperation mit dem Ordnungsamt und der Bundeszollverwaltung Kontrollen von Gaststätten, Shisha-Bars und Glücksspielhallen im Stadtgebiet durchgeführt. Dabei lagen die Schwerpunkte der Überprüfungen besonders in den Bereichen Jugendschutz, Brandschutz und Tabaksteuer. Nach Abschluss der Kontrollen zeigten sich die Verantwortlichen insgesamt zufrieden, da nur vereinzelt Verstöße gegen die Brandschutzverordnung festgestellt werden konnten. "Unser gemeinsames Ziel ist, dass man sich auch in den Nachtstunden und am Wochenende auf uns verlassen kann. Es geht nicht nur um das Kontrollieren und Sanktionieren, sondern vielmehr auch um den behördenübergreifenden Dialog mit den Betreibern und Gastronomen - das wurde insgesamt sehr gut angenommen!", so der Einsatzleiter Polizeioberkommissar Wolfgang Tietze.

