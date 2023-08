POL Schwaben Nord: Diebstahl aus Auto

Augsburg (ots) - Innenstadt - Gestern (31.07.2023) belästigte ein 33-Jähriger gegen Mitternacht eine 43-Jährige an einer Haltestelle in der Jakoberstraße. Ein 53-Jähriger und ein 47-Jähriger griffen daraufhin ein und gingen den 33-Jährigen körperlich an. Der 33-Jährige hatte die 43-Jährige zunächst verbal bedrängt und ihr unsittliche Angebote gemacht. ...

