Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mann belästigt Frau und wird danach von zwei Männern angegangen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Gestern (31.07.2023) belästigte ein 33-Jähriger gegen Mitternacht eine 43-Jährige an einer Haltestelle in der Jakoberstraße. Ein 53-Jähriger und ein 47-Jähriger griffen daraufhin ein und gingen den 33-Jährigen körperlich an.

Der 33-Jährige hatte die 43-Jährige zunächst verbal bedrängt und ihr unsittliche Angebote gemacht. Daraufhin stellten der 53-Jährige und der 47-Jährige ihn zur Rede. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung gingen die beiden Männer den 33-Jährigen schließlich körperlich an. Hierbei wurde der 33-Jährige leicht verletzt. Die Männer entfernten sich anschließend zu Fuß von der Örtlichkeit.

Die hinzugerufenen Polizeisteifen konnten die Männer in der Nähe feststellen und kontrollieren. Die beteiligten Männer standen alle unter Alkoholeinfluss. Der 33-Jährige verhielt sich gegenüber den Polizeibeamten aggressiv und beruhigte sich nicht. Die Beamten brachten ihn daraufhin in den Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun die genauen Umstände.

