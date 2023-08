POL Schwaben Nord: Diebstahl eines hochwertigen Autos

Augsburg (ots) - Königsbrunn - In der Nacht auf heute (31.07.2023) entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 20.00 Uhr und 04.00 Uhr in der Blumenallee ein Auto. Bei dem Auto handelt es sich um einen weißen BWM X5 mit Kennzeichen A-JI1997. Der Wert des Autos bewegt sich im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich unter ...

