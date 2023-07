POL Schwaben Nord: Diebstahl eines hochwertigen Autos

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Samstag (29.07.2023) versuchte sich ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen 11.30 Uhr und 14.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Äußeren Uferstraße zu verschaffen. Es entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-3810 zu melden. Rückfragen ...

