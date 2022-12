POL-KA: (KA) Philippsburg - Schwer verletzte Frau erlag ihren Unfallverletzungen - Nachtrag zur Meldung vom 30.12.2022

Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 20:00 Uhr in ein Haus Im Teich in Büchig ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen der oder die mutmaßlichen Täter zunächst eine Glastür des Wintergartens ein und verschafften sich somit Zutritt. Im Wohnhaus wurden mehrere Räume durchwühlt. Ob bei dem ...

mehr