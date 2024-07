Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.07.2024 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Schwaigern: Zeugen nach Geldautomatensprengung gesucht

Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht Zeugen, nachdem Unbekannte am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten in Schwaigern sprengten. Gegen 2.15 Uhr teilten Anwohner der Polizei mit, dass sie mehrere Detonationen wahrgenommen hätten. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Geldautomat einer Bank in der Silcherstraße gesprengt worden war. Bei den Unbekannte soll es sich um mehrere männliche Täter handeln, die in einem hochmotorisierten, dunklen Fahrzeug, vermutlich Audi, in Richtung Bundesstraße 293 geflüchtet sein sollen. Am Gebäude entstand erheblicher Schaden, welcher derzeit noch nicht beziffert werden kann. Auch über die Höhe der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell