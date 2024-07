Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.07.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Entwendetes E-Bike aufgefunden

Am Mittwochabend wurde in Buchen ein zuvor gestohlenes E-Bike hinter einer Gartenhütte aufgefunden. Eine 29-Jährige, die in einem Garten in der Danziger Straße Blumen gießen wollte, entdeckte gegen 20.15 das Rad und verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass es sich bei dem Fahrrad um eines der in der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten Räder handelt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5815077 ) . Der oder die Täter hatten es vermutlich für einen späteren Abtransport hinter der Gartenhütte abgestellt. Die weiteren Ermittlungen der Polizei Buchen dauern an. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegengenommen.

Mudau: Feuerwehreinsatz nach Rauchentwicklung in Supermarkt Eine versehentlich eingeschaltete Herdplatte führte am Mittwochmorgen zu einem größeren Feuerwehreinsatz in Mudau. Gegen 8 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr darüber informiert, dass in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße Brandalarm ausgelöst wurde. Durch die eingetroffene Feuerwehr konnte Rauchentwicklung im Inneren des Gebäudes festgestellt werden, deren Ursache schnell geklärt werden konnte. Eine Reinigungskraft hatte beim Putzen mit einem Lappen vermutlich versehentlich eine Herdplatte im Aufenthaltsraum eingeschaltet und dadurch eine darauf befindliche Plastikdose zum Schmelzen gebracht. Ein Sachschaden am Gebäude entstand nicht.

Buchen/B27: Unfall mit mehreren Fahrzeugen Zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen kam es am Dienstagabend bei Buchen. Die 49-jährige Fahrerin eines Hyundai fuhr gegen 17 Uhr auf der Bundestraße 27 von Mosbach kommend in Richtung Walldürn. Als sie an der Abfahrt Buchen-Süd nach links abbiegen wollte, übersah sie vermutlich einen entgegenkommenden Mercedes Sprinter und kollidierte mit diesem. Während der Sprinter noch auf der Fahrbahn zum Stehen kam, wurde der Hyundai von der Fahrbahn abgewiesen und kam einige Meter abseits der Straße zum Stillstand. Die zwei Insassen des Sprinters mussten mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf insgesamt etwa 30.000 Euro geschätzt.

Mosbach: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall Glücklicherweise unverletzt kamen vier Fahrzeuglenker am Mittwochnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 bei Mosbach davon. Ein 25-jähriger Audifahrer fuhr gegen 15.30 Uhr von Neckarzimmern in Richtung Eberbach, als er vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn kam, dort zunächst eine entgegenkommende Sattelzugmaschine und dann einen dahinterfahrenden Opel touchierte. Im weiteren Verlauf geriet der Wagen des 25-jährigen ins Schleudern und prallte schließlich frontal in eine Leitplanke. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Neunkirchen: Kupferdiebe unterwegs - Zeugen gesucht Nachdem bislang unbekannte Täter am Mittwoch etwa 70 Kilogramm Kupfer von einem Hinterhof in Neunkirchen abtransportierten, sucht die Polizei Zeugen. In der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr konnten ein Mann und eine Frau in der Hauptsstraße dabei beobachtet werden, wie sie das wertvolle Metall in einen grauen Sprinter luden. Am Fahrzeug sollen polnische oder rumänische Kennzeichen angebracht gewesen sein. Die Täter sollen zwischen 35 und 45 Jahre alt gewesen sein. Der Mann wird als schlank beschrieben und die Frau hatte lange schwarze Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Der Wert des entwendeten Kupfers wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Aglasterhausen unter der Telefonnummer 06262 9177080 entgegen.

