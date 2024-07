POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Langenbrettach: Radfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt Am 03.07.2024, gegen 17:05 Uhr, kam es in 74243 Langenbrettach, K2009, vor der Abzweigung nach Neudeck, zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer von Langenbrettach in Fahrtrichtung Schwabach. Im Bereich einer unübersichtlichen Rechtskurve geriet der Pkw ins triften. Der Pkw-Fahrer versuchte noch gegen zu lenken, kommt jedoch aber in den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw schleuderte über die gesamte Fahrbahn und in die linksseitige, ansteigende Böschung. Von der Böschung wird der Pkw auf die Fahrbahn zurückgewiesen und kommt zum Stehen. Nach derzeitigen Kenntnisstand kommt es kurz vor dem Abkommen nach links in die ansteigende Böschung zum Zusammenstoß mit dem auf der Gegenfahrbahn fahrenden 37-jährigen Radfahrer. Aufgrund der Spurenlage ist dies aber noch nicht gesichert. Der Radfahrer selbst kommt auf der Fahrbahn neben dem Pkw zur Endlage. Ersthelfer und Polizeibeamte reanimierten den Radfahrer, welcher kurz darauf im Rettungswagen seinen schweren Verletzungen erliegt. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Das Polizeirevier Öhringen und das Polizeirevier in Neckarsulm, waren mit 3 Streifen vor Ort. Die Sperrung der Strecke durch die Straßenmeisterei Neckarsulm ist im Moment noch aktuell. Spezialisten des Verkehrsdienstes Weinsberg wurden mit der Unfallaufnahme betraut. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Weinsberg unter Telefon 07134/5130 in Verbindung zu setzen.

