POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.07.2024 mit oeinem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Buchen: E-Bikes aus Garage gestohlen - Zeugen gesucht In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden aus der Garage eines Wohnhauses in Buchen zwei hoch hochwertige E-Bikes gestohlen, die Polizei sucht nun Zeugen. In der Zeit zwischen 23 Uhr am Montag und 9.30 Uhr am nächsten Morgen verschafften sich ...

