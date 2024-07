Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.07.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Neckargartach: Reifen gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte montierten vergangene Woche Reifen von in Neckargartach geparkten Sattelaufliegern ab. Zwischen Mittwochnachmittag, 16.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, machten sich die Täter an den in der Pfaffenstraße geparkten Sattelaufliegern zu schaffen und stahlen sechs Reifen im Wert von circa 12.000 Euro. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der Reifen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 28339 an den Polizeiposten Heilbronn-Neckargartach.

Heilbronn: Bagger in Brand geraten

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am frühen Mittwochmorgen in Heilbronn ein Bagger in Brand. Gegen 3.30 Uhr wurde der Mitarbeiter einer Firma in der Benzstraße durch einen akustischen Alarm auf den Brand aufmerksam und informierte die Feuerwehr. Die in der Sortierhalle, in welcher der Bagger stand, installierte Sprinkleranlage verhinderte, dass der Brand auf Gebäudeteile übergreifen konnte. Das brennende Fahrzeug konnte im Anschluss durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Schaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Heilbronn: Mehrere Personen durch Reizgas verletzt - Zeugen gesucht

Nachdem bisher Unbekannte am Dienstagvormittag in der Heilbronner Etzelstraße Reizgas versprühten, wurden mehrere Personen leicht verletzt. Gegen 11.40 Uhr liefen vier Erzieherinnen einer Kindertagesstätte gemeinsam mit acht Kindern durch den Durchgang zwischen dem Parkplatz eines Baumarktes und der Weipertstraße, als plötzlich alle Hustenreiz, Niesreiz, ein brennendes Gefühl in Rachen und Augen sowie Übelkeit verspürten. Vermutlich wurde kurz zuvor Reizgas in dem Durchgang versprüht. Zeugen gaben an, dass sich in der Nähe des Ausgangs zur Weipertstraße zwei männliche Jugendliche aufgehalten haben sollen, die jedes Mal lachten, wenn jemand hustend nach draußen kam. Alle betroffenen Personen wurden angewiesen einen Arzt aufzusuchen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu den beiden unbekannten Jugendlichen machen können, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Neckarsulm: Unfall mit drei Verletzten

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagabend in Neckarsulm. Gegen 19.10 Uhr war eine 31-Jährige in ihrem Audi auf der Bundesstraße 27 in Richtung Heilbronn auf der linken Spur unterwegs. Auf Höhe der dortigen Blitzeranlage verlor sie aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und der Audi prallte gegen eine Betonschutzwand. In der Folge drehte sich der Pkw und kam in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stehen. Ein dahinterfahrender 18-jähriger Dodge-Fahrer konnte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß der Fahrzeuge nicht mehr verhindern, weshalb die Pkws kollidierten. Beide Fahrer sowie der 33-jährige Beifahrer im Audi wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. An ihren Fahrzeugen entstand Totalschaden, weshalb sie abgeschleppt werden mussten.

Jagsthausen: Unfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Dienstagabend bei Jagsthausen. Gegen 18 Uhr war eine 35-Jährige mit ihrem Suzuki auf der Landesstraße 1050 von Jagsthausen kommend in Richtung Sindringen unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Seat die Kreisstraße 2015 von Lampoldhausen in Richtung Edelmannshof. Beim Kreuzen der Landesstraße übersah der Seat-Fahrer vermutlich den auf der bevorrechtigten Straße fahrenden Suzuki, weshalb die Fahrzeuge im Kreuzungsbereich miteinander kollidierten. Beide Autos wurden durch die Wucht des Aufpralls um 90 Grad gedreht. Der Seat schleuderte zudem gegen den Randstein. Durch die Wucht des Aufpralls zogen sich beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu. Eine Behandlung im Krankenhaus war allerdings nicht nötig. An den Pkws entstand Totalschaden, weshalb sie abgeschleppt werden mussten.

Flein: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Dienstagvormittag in Flein und flüchtete anschließend. Zwischen 10.45 Uhr und 12.20 Uhr beschädigte die gesuchte Person in der Torstraße mit ihrem Fahrzeug einen geparkten Peugeot, einen Baum, eine Bank, einen Tisch und eine Hauswand. Nach den Unfällen entfernte sich der Verursacher unberechtigt von der Unfallstelle. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Ilsfeld-Auenstein: Bargeld aus Wohnung gestohlen - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine unbekannte Person am Dienstagvormittag Bargeld aus einer Wohnung in Auenstein entwendete. Zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr verschaffte sich der Täter auf bisher unbekannte Weise Zutritt zu der Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße und entwendete Bargeld. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07062 915550 an den Polizeiposten Ilsfeld. A81/Weinsberg: Rettungshubschrauber nach Unfall im Einsatz

Schwere Verletzungen zog sich ein Mann am Dienstagabend bei einem Unfall auf der Autobahn 81 zu. Der 62-Jährige war gegen 17.15 Uhr mit seinem Ford zwischen den Anschlussstellen Weinsberg und Untergruppenbach in Richtung Würzburg unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache von der mittleren auf die rechte Fahrspur zog und ohne zu bremsen auf den dort fahrenden Lkw auffuhr. Nach dem Zusammenstoß rollte der Ford weiter und kam auf der linken Spur zum Stehen. Der Pkw wurde durch den Aufprall so stark beschädigt, dass dessen Fahrer durch die Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden musste. Der 62-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Heilbronn: Kontrollen im Innenstadtbereich

Im Rahmen der Einsatzkonzeption "Sicheres Heilbronn" führten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Heilbronn und des Polizeipräsidiums Einsatz am Dienstagabend Kontrollen im Innenstadtbereich durch. Zwischen 17.30 Uhr und 22.30 Uhr kontrollierten sie 47 Personen und zwei Fahrzeuge. Hierbei wurden mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige gebracht. Außerdem konnten die Polizisten einen aus einer Jugendhilfeeinrichtung abgängigen 17-Jährigen aufgreifen und in die Einrichtung zurückbringen.

Heilbronn: Eine Verletzte bei EM-Feierlichkeiten - Zeugen gesucht

Nach dem Sieg der türkischen Nationalmannschaft im EM-Viertelfinale wurde bei den anschließenden Feierlichkeiten eine Person verletzt. Direkt nach Abpfiff des Spiels sammelten sich kurz vor 23 Uhr circa 600 Fahrzeuge im Innenstadtbereich und befuhren feiernd die ausgewiesene Korsostrecke, welche aufgrund der Menge der Fahrzeuge auf die Oststraße und das Industriegebiet erweitert wurde. Der Schwerpunkt lag am gestrigen Abend allerdings bei den feiernden Fußgängern. Diese sammelten sich ab 23.10 Uhr trommelnd und Fahnen schwenkend auf der Weinsberger Straße vor dem K3. In Richtung Oststraße kam der Verkehr gegen 23.20 Uhr aufgrund der bis zu 2.000 feiernden Fans zeitweise zum Erliegen. Der Fan-Tross setzte sich in Richtung Allee in Bewegung und feierte bis circa 1 Uhr vor der Harmonie. Während der Feierlichkeiten wurde vereinzelt Pyrotechnik gezündet. Hierbei wurde eine 17-Jährige an der S-Bahn Haltestelle der Harmonie durch eine Rakete leicht verletzt. Diese soll zuvor von einem 18 bis 19 Jahre alten Mann mit dunklem Teint gezündet worden sein. Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell