Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.07.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Blauen Lack bei Unfallflucht hinterlassen

Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstagnachmittag einen geparkten Honda Accord in Bad Mergentheim beschädigte und anschließend flüchtete. Der Pkw stand zwischen 15 Uhr und 16 Uhr in der Johann-Hammer-Straße auf einem Parkplatz. In dieser Zeit blieb ein anderes Fahrzeug an dem Wagen hängen und sorgte am vorderen rechten Kotflügel für Beschädigungen in Höhe von rund 1.000 Euro. Aufgrund der Lackantragungen wird davon ausgegangen, dass es sich beim Verursacher um ein blaues Fahrzeug handelte. Personen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell