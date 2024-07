Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.07.2024

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mann nach Diebstahl mit Waffen und Widerstand in Haft

Ein 31-Jähriger steht im Verdacht, am Donnerstag, den 27. Juni 2024 einen Diebstahl mit Waffen und einen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte begangen zu haben. Der Tatverdächtige soll sich gegen 16.30 Uhr in einen Discounter in der Großgartacher Straße in Heilbronn-Böckingen begeben und an der Kasse einen Pfandbon und Münzgeld abgegeben haben, um Lebensmittel im Wert von 3,05 Euro damit zu bezahlen. Da der Betrag nicht ausreichte, soll sich der 31-Jährige daraufhin ohne weitere Bezahlung zum Ausgang begeben haben, wo er durch eine Kassiererin und die Filialleiterin aufgehalten wurde bis die Polizei eintraf. Da der Tatverdächtige den Polizeibeamten gegenüber die Angabe seiner Personalien verweigerte, wurden er und sein mitgeführter Rucksack nach Ausweispapieren durchsucht. Darin soll sich unter diversem Werkzeug auch ein etwa 22 Zentimeter langer Schraubendreher befunden haben. Zur Feststellung der Personalien wurde der mutmaßliche Dieb zum Polizeirevier gebracht, wobei er beim Anlegen der Handschellen um sich getreten und geschlagen und einen Beamten gewürgt haben soll. Nur durch die Hilfe einer Beamtin war es möglich, den Griff zu lösen. Vier Beamte wurden verletzt. Nach Feststellung der Personalien des Mannes auf dem Polizeirevier wurde er vorläufig festgenommen. Der wohnsitzlose Mann wurde am Freitag, den 28.06.2024, einem Bereitschaftsrichter vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 31-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

