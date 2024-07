POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.07.2024 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

B293/Schwaigern: Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 293 bei Schwaigern wurden am Dienstagmorgen zwei Personen schwer verletzt. Gegen 10.45 Uhr fuhr eine 60-Jährige mit ihrem VW von Eppingen kommend in Richtung Heilbronn. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie kurz nach einer Tankstelle bei Schwaigern nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden BMW. Ein Mitsubishi, welcher hinter dem BMW fuhr, wich nach rechts in den Grünstreifen aus. Der 69-jährige BMW-Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die beiden Unfallbeteiligten wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Ob am Mitsubishi ein Schaden entstanden ist, ist bislang nicht geklärt. Die Fahrbahn war bis zum Abschluss der Unfallaufnahme, Abschleppmaßnahmen und Fahrbahnreinigung für mehrere Stunden voll gesperrt.

