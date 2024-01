POL-F: 240101 - 0009 Frankfurt - Ostend: Brandstiftung an PKW

Frankfurt (ots) - (th) Am Sonntag, den 31. Dezember 2023 kam es zu einem Brand in einem Geschäftshaus in der Waldschulstraße im Stadtteil Griesheim. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe; Personen wurden nicht verletzt. Gegen 01.15 Uhr wurde der Brand in dem Geschäftshaus, welches einen Imbiss sowie einen Lebensmittelmarkt beheimatet, gemeldet. In dem Lebensmittelmarkt stand das dazugehörige Büro in ...

mehr