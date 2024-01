Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240101 - 0008 Frankfurt - Griesheim: Brand in Geschäftshaus

Frankfurt (ots)

(th) Am Sonntag, den 31. Dezember 2023 kam es zu einem Brand in einem Geschäftshaus in der Waldschulstraße im Stadtteil Griesheim. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe; Personen wurden nicht verletzt. Gegen 01.15 Uhr wurde der Brand in dem Geschäftshaus, welches einen Imbiss sowie einen Lebensmittelmarkt beheimatet, gemeldet. In dem Lebensmittelmarkt stand das dazugehörige Büro in Vollbrand. Der 21-jährige Mitteiler und Geschädigte wurde durch einen ausgelösten Brandmelder darauf aufmerksam. Der Verkaufsraum des Lebensmittelmarktes wurde durch den Brand ebenfalls verrußt und beschädigt. Ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohngebäude konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

