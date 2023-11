Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Imbissstand

Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte in einen Grillstand in Sömmerda ein, jedoch ohne Beute zu machen. Mit Gewalt hatten sie sich an einem Stahlgitter und dem Türschloss zu schaffen gemacht, um in den Innenraum des Imbissstandes zu gelangen. Die Einbrecher fanden jedoch nichts von Interesse und machten sich mit leeren Händen aus dem Staub. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

