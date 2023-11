Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendiebe erwischt

Landkreis Sömmerda (ots)

Ladendiebe wurden erwischt und mussten einen vollgepackten Einkaufswagen zurücklassen. In einem Supermarkt in Weißensee waren Mittwochvormittag zwei Männer und eine Frau damit beschäftigt, ihren Einkaufswagen vollzupacken. An der Kasse gingen sie vorbei, ohne die Ware im Wert von fast 120 Euro zu bezahlen. Nachdem die Langfinger von einer Mitarbeiterin erwischt wurden, ergriffen sie die Flucht. Dabei ließen sie jedoch persönliche Gegenstände zurück, auf Grund derer man zumindest eine Tatverdächtige namentlich bekannt machen konnte. (SE)

