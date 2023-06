Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drogenhandel am Platz der Republik: Festnahme und U-Haft für 36-Jährigen

Mönchengladbach (ots)

Bei einer allgemeinen Kontrolle der Bundespolizei am Montag, 5. Juni, gegen 14 Uhr am Platz der Republik fiel ein 36-Jähriger auf, der mehrere Gramm Drogen in verkaufsfertigen Tütchen in seinem Rucksack mit sich trug. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Die Kripo der Polizei Mönchengladbach übernahm die Sachbearbeitung und ein Richter ordnete heute wegen des Verdachts des Drogenhandels Untersuchungshaft gegen ihn an.

In seinem Rucksack hatten die Beamten mehrere Gramm Haschisch gefunden sowie in unmittelbarer Nähe mehrere Gramm Marihuana verkaufsfertig abgepackt. Bereits in der Vergangenheit war der 36-Jährige wegen Handeln mit Betäubungsmitteln mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Eine Wohnungsdurchsuchung führte zu einem weiteren Fund verschiedener Drogen sowie Verpackungsmaterialien.

Ermittler der Kriminalpolizei führten den 36-Jährigen am Folgetag einem Haftrichter vor, der ihn gemäß dem Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft schickte. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell