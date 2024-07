Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.07.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Schwaigern: Hochwertiger Jeep gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in den vergangenen Tagen in Schwaigern einen Jeep Grand Cherokee. Zwischen Samstagnacht, 23.50 Uhr, und Montagabend, 19 Uhr, öffneten der oder die Täter vermutlich durch Manipulation der Software das in der Hauffstraße geparkte Fahrzeug und fuhren damit davon. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Pkws machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Heilbronn: Ein Verletzter bei Unfall

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am frühen Montagmorgen in Heilbronn. Gegen 5.50 Uhr war ein 32-Jähriger mit seinem Opel auf der Buchener Straße unterwegs. An der Einmündung zur Wimpfener Straße übersah er vermutlich den vorfahrtsberechtigten Seat eines 38-Jährigen und kollidierte mit diesem. Der Seat-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Dieses konnte er allerdings nach der Behandlung wieder verlassen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bad Rappenau-Bonfeld: Mehrere Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte machten sich in der Nacht von Sonntag auf Montag an mehreren Baucontainern in Bonfeld zu schaffen. Zwischen 16.30 Uhr am Sonntagnachmittag und 5.45 Uhr am nächsten Morgen gelangten die Täter zunächst durch das Einschlagen einer Scheibe in einen an einem Feldweg in der Nähe des Buchäckerrings aufgestellten Container. Hier entwendeten sie mehrere Arbeitsgeräte, einen Laptop und einen Schlüsselbund. Im weiteren Verlauf verschafften sie sich Zutritt zu zwei weiteren Containern. Auch aus diesen nahmen sie diverse Arbeitsgeräte mit. An einem vierten Container öffneten die Unbekannten gewaltsam die Verschlusssicherung und verschafften sich so Zutritt. Ob hier etwas entwendet wurde ist derzeit noch unklar. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Hinweise zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Heilbronn: Mit zwei Promille vor Polizei geflüchtet

Mit zwei Promille Alkohol im Blut versuchte ein Fiat-Fahrer am frühen Dienstagmorgen vor der Polizei zu flüchten. Da der 55-Jährige gegen 3.45 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Karlsruher Straße unterwegs war, sollte er einer Kontrolle unterzogen werden. Nachdem der Mann zunächst auf die Neckartalstraße abgebogen war, setzte er mehrfach willkürlich den Blinker, ignorierte die Anhaltezeichen der Beamten und bog auf den Saarlandkreisel in Richtung Römerstraße ein. Obwohl die Polizisten ihn in der Zwischenzeit über Lautsprecher aufforderten anzuhalten, fuhr der 55-Jährige in Schlangenlinien weiter. Als die Streifenwagenbesatzung ihr Fahrzeug neben den Fiat steuerte um dem Fahrer erneut Anhaltezeichen zu geben, zog dieser seinen Pkw nach links. Nur durch eine starke Bremsung und ein Ausweichmanöver gelang es eine Kollision zu verhindern. Kurz darauf führte der Mann eine Vollbremsung durch. Auch hier konnte durch eine schnelle Reaktion ein Unfall vermieden werden. Auf Höhe der Frankenbacher Straße konnte die Fahrt des 55-Jährigen durch einen quergestellten Streifenwagen schließlich beendet werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann mit zwei Promille Alkohohl unterwegs war. Außerdem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten um dort eine Blutprobe abzugeben und muss mit mehreren Anzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell