POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.07.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Lauda-Königshofen: Zeugen nach Einbrüchen in Firmen gesucht

In Königshofen brachen Unbekannte am Wochenende in zwei Firmengebäude ein. Zwischen 16 Uhr am Freitagnachmittag und 13 Uhr am Sonntagmittag drangen Einbrecher in ein Gebäude im Käppeleweg ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so ins Innere. Die Unbekannten durchsuchten ein Büro, nahmen nach ersten Erkenntnissen jedoch kein Diebesgut mit. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. In der Zeit zwischen 1.40 Uhr am frühen Samstagmorgen und 10.30 Uhr am Sonntagvormittag verschafften sich Einbrecher außerdem Zugang zu einer Firma in der Fabrikstraße. Die Täter brachen die Haupteingangstüre auf und durchsuchten sämtliche Büroräume des Gebäudes. Dabei entwendeten sie Bargeld im niedrigen vierstelligen Eurobereich und hinterließen Sachschaden, den die Polizei auf rund 10.000 Euro schätzt. Zeugen, die am Wochenende rund um den Käppeleweg und die Fabrikstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Lauda-Königshofen: Werkzeuge aus Fahrzeug gestohlen

Aus der Werkzeugkiste eines Firmenwagens wurden am Wochenende in Lauda-Königshofen von Unbekannten Werkzeug gestohlen. Der oder die Täter öffneten in der Nacht auf Sonntag gewaltsam das Vorhängeschloss der Kiste, die auf der Ladefläche eines in der Sachsenstraße in Sachsenflur geparkten Wagens stand. Daraus wurde diverses Werkzeug entwendet, dessen Wert bislang noch nicht beziffert werden kann. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Ahorn: Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Bei Ahorn kam es am Samstagmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Eine 61-Jährige war gegen 13 Uhr in ihrem Kleinbus auf der Bundesstraße 292 unterwegs und wollte an der Anschlussstelle Boxberg auf die Autobahn 81 auffahren. Beim Linksabbiegen übersah die Frau vermutlich den entgegenkommenden Ford eines 21-Jährigen und kollidierte mit diesem. Der Kleinbus drehte sich nach dem Zusammenstoß um die eigene Achse und kam auf der Autobahnauffahrt zum Stillstand. Der Ford blieb einige Meter nach der Unfallstelle auf der Fahrbahn stehen. Die 61-Jährige wurde ebenso wie der 21-Jährige und seine 16 Jahre alte Beifahrerin bei dem Unfall leicht verletzt. Alle drei wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich ersten Schätzungen nach auf mindestens 40.000 Euro.

Bad Mergentheim: Rettungshubschrauber bringt Schwerverletzten ins Krankenhaus

Mit schwersten Verletzungen wurde ein 43-Jähriger nach einem Unfall am Samstagnachmittag bei Bad Mergentheim von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Mann war mit seinem Motorrad gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße 290 unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Maschine verlor und nach rechts von der Straße abkam. Hier kollidierte das Motorrad mit mehreren Büschen, woraufhin der 43-Jährige abgeworfen und knapp 20 Meter durch die Luft geschleudert wurde. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Die daran entstandenen Schäden schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro. Die B290 musste für die Landung des Rettungshubschraubers kurzzeitig gesperrt werden.

